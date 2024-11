Weil am Rhein: Täglich mit Freude an die Arbeit

Margarete Schöne, die Großmutter der heutigen Inhaberin, hatte das Modehaus Schöne am 10. November 1924 gegründet. Die gelernte Damenschneiderin verkaufte zusätzlich Weißwaren, Wäsche und Wolle. Das Geschäft florierte, und gemeinsam mit ihrem Ehemann Alfred Schöne wagte sie einen Neubau mit Sortimentserweiterung am heutigen Standort in der Hauptstraße 246, heißt es in einer Mitteilung des Betriebs. Lange Zeit wurde teilweise noch selbst hergestellt und genäht.