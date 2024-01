Die Polizei sucht die unbekannten Täter, die zwischen Mittwoch 15 Uhr und Donnerstag 10 Uhr in ein kleines Bürogebäude in der Humboldtstraße eingedrungen sind. Über ein gewaltsam geöffnetes Fenster seien die Einbrecher ins Gebäude eingestiegen, heißt es. Ob etwas gestohlen wurde, sei noch unbekannt. Im Innern konnten zunächst keine Auffälligkeiten festgestellt werden. Das Polizeirevier Weil am Rhein bittet unter Tel. 07621/97970 um Zeugenhinweise.