Das Kriminalkommissariat Lörrach sucht unbekannte Täter, die in der Nacht zum Sonntag, 11. Februar, zwischen 21 Uhr und 6.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Otterbachstraße eingebrochen sein sollen. Laut Polizei wurde ein Teil des Rollladens herausgerissen und dann eine Fensterscheibe eingeschlagen, um in das Haus zu gelangen, heißt es von Seiten der Polizei. Nach Sachlage wurde nichts aus dem Haus entwendet, so die Polizei. Sie bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter Tel. 07621/17 60 erreichbar.