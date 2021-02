Weil am Rhein „Tag der Kunst“ wackelt

„Sollten wir absagen müssen, dann ist es eben so. Natürlich wäre das unglaublich schade. Aber es ist ja keine Profit-Veranstaltung, für das Dorf wäre es nicht nachteilig“, findet er. Das Wichtigste sei, dass der Besuch im Art-Dorf Spaß mache. Deshalb will Hanemann auch „nichts Halbherziges“ auf die Beine stellen. „Wenn man am Ende Masken tragen müsste, dann lassen wir es lieber.“ Der Termin ist immer in der Woche vor den Sommerferien. In den Herbst will Hanemann auch nicht ausweichen. „Vielleicht will dann ausgerechnet da ein anderer Verein etwas machen. Ich will niemanden verdrängen.“