Weil am Rhein Tagesmütter berichten vom Alltag

Zu Hause arbeiten

Zu Hause zu arbeiten bringe für sie viele Vorteile, sagt Sabine Bräunlin. „Ich bestimme den Tagesablauf, außerdem bestimme ich meine Arbeitszeiten. Den Freitag habe ich mir beispielsweise freigehalten.“ Als Tagesmutter darf sie bis zu fünf Kinder gleichzeitig betreuen, aber sie kann auch weniger nehmen. Fabienne Miebach hatte in ihrem vorherigen Job schon viel Home-Office. „Im Grunde empfinde ich das auch als sehr positiv. Ich fühle mich hier wohl, habe alles, was ich brauche und kann sogar meinen Sohn mit einbeziehen.“ Als Nachteil nennt sie, dass „die Arbeit“ überall im Haus zu sehen ist. So ist das Wohnzimmer voller Spielzeug, Kinderstühle stehen am Esstisch und ein Wickeltisch in der Ecke. „Aber welcher Mutter mit kleinen Kindern geht das nicht so?“

Mit Begeisterung

Am meisten begeistern Miebach die fröhlichen Kinderaugen oder wenn die Kinder mit ausgebreiteten Armen zu ihr laufen, sagt sie. „Wie stolz sie ihren Eltern ihre Bastelarbeiten präsentieren. Wenn sie sich müde in meine Arme kuscheln. Wenn sie beim Spielen vor Freude quieken und lachen“, schwärmt sie.

Bräunlin begeistert es jeden Tag aufs Neue, wenn sie sieht, dass die Kleinen gerne kommen – „und die Begeisterungsfähigkeit für kleine Dinge ist einfach ansteckend“. Beeindruckend findet sie, wie schnell Kinder lernen und dass sie bei ihrer Entwicklung dabei sein darf.

Eine gute Vorbereitung

Der Qualifizierungskurs zur Kindertagespflegeperson bereite einen gut auf die tägliche Arbeit mit den Kindern vor, findet Miebach. Alles Wichtige zum Thema Selbstständigkeit, Versicherungen, Gehalt, Steuererklärung wird erläutert, dazu alle rechtlichen Grundlagen zum Thema Kindertagespflege. Neben diesen formalen Themeneinheiten befasst man sich auch viel mit pädagogischen Themen wie Kindererziehung, Bindungsaufbau, Kinderschutz und Kinderrechte sowie Erste Hilfe bei Kleinkindern.

Wer sich für die Qualifizierung zur Tagesmutter oder zum Tagesvater interessiert, kann sich an das Familienzentrum Wunderfitz in Weil am Rhein wenden. Als Ansprechpartnerin steht Julia Faißt per E-Mail (j.faisst@wufi-weil.de) oder Tel. 07621/ 9368850 zur Verfügung.