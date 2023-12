5,5 Millionen Euro investiert

Hornung hat in den nach den Plänen von Architekt Eberhard Marks errichteten Neubau 5,5 Millionen Euro investiert. Wie die Nutzfläche im Obergeschoss mit 550 Quadratmetern belegt wird, steht noch nicht fest. „Wir sind in vielversprechenden Gesprächen“, sagt der Haltinger Unternehmer auf Nachfrage, der froh ist, das Erdgeschoss langfristig vermietet zu haben. Takko Fashion habe eine Einzellage gesucht und den verkehrsgünstigen Standort in Haltingen für gut befunden. Hier will das Unternehmen „trendige Mode“ für Damen, Herren und Kinder anbieten.

Erste Pläne haben sich zerschlagen

Bereits 2018 haben die Planungen für das Millionen-Projekt begonnen. Durch notwendig gewordene Umplanungen hat sich das Projekt verzögert. Ursprünglich sollte nämlich ein Bio-Laden ins Erdgeschoss, zudem sollten im Obergeschoss Ärzte oder eine große Gemeinschaftspraxis angesiedelt werden.