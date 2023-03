Weil am Rhein Takt für Takt durch Haltingen

Das Stück ist, wie der Name sagt, ein Spaziergang durch Haltingen. Dieser beginnt am Morgen am Käferholz und endet am Abend im Dorf. Auf dem Weg begegnen dem Zuhörer spielende Kinder, eine Hochzeitsgesellschaft am Rathaus, die lärmende Hauptstraße und die wieder einkehrende Ruhe im Unterdorf.

Unterschiedliche Stile

Angelegt als vierstimmiger Chorsatz hat sich Werner Sohn ganz verschiedener Stile bedient. „Die Stücke sind ganz unterschiedlicher Natur.“ Der Beginn, also der Sonnenaufgang, kommt als klassischer Hymnus daher. Bei aufziehendem Nebel ändert sich das Tongeschlecht zu Moll. Diese Schwere wird aber sogleich durch die Lichtstrahlen einer Fuge wieder durchbrochen. Die Eisenbahn wird lautmalerisch durch ein wiederkehrendes Motiv dargestellt, welches das typische Rattern der Räder erkennen lässt. Die Texte für jedes der Stücke stammen dabei ebenfalls aus der Feder von Sohn. Zusammengehalten wird der musikalische Spaziergang durch ein besonderes Stilmittel: den sogenannten Walking-Bass. Dieser erklingt immer dann, wenn der Weg fortgesetzt wird.