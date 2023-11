Weil am Rhein: Talente und Überflieger

Junge Leute von acht bis 18

Der Großmeister Sebastian Siebrecht aus Essen war im Zuge der Schachwoche in Weil zu Gast, und hätte am Samstag seine helle Freude gehabt. Da schnellten Hände zur Schachuhr, um blind die Taste zu drücken, da wurde zielgerichtet nach den Figuren gegriffen, da wurde das Brett im Anschluss flugs neu aufgebaut. Online-Schachspieler, und davon gebe es viele, beherrschen diese Dinge nicht, erzählte Siebrecht unserer Zeitung am Donnerstag. 59 000 Kinder habe er schon für den Denksport gewonnen.

Zur Meisterschaft war der Profi bereits abgereist, aber seine Anhänger der Altersgruppe U 8 bis U 18 wussten ohnehin Bescheid. Es galt Punkte zu sammeln fürs Badische Jugend-Einzel im Januar. Viele Talente scharten sich um Haag und Margrit Malachowski, die Jugendleiterin des SC Dreiländereck. „Überflieger“ sagt Horst Lutz, Vizepräsident in Weil, um auf Le Gia Huy zu weisen. Manche der kleinen Meister sind gerade mal sechs Jahre alt. Wer nicht gerade spielte, bestürmte die Trainer mit Fragen.