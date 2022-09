Weil am Rhein Tanklöschfahrzeug beeindruckt

Am Samstag fand ein umfangreich organisierter Tag der offenen Tür statt. Suchhundevorführungen, Kinderbelustigungen und eine Schauübung, an der auch das neue Tanklöschfahrzeug für Waldbrände vom Katastrophenschutz des Landes Brandenburg vorgeführt wurde, beeindruckten die zahlreich erschienenen Zuschauer. Am Abend wurde wieder kräftig mit Feuerwehrleuten und der Bevölkerung gefeiert. Der Vorstand des Feuerwehrvereins Haltingen, Markus Probst, überreichte eine Einladung zum Gegenbesuch der Trebbiner Kameraden im Jahr 2023 beim Rettichfest der Haltinger Wehr.

Gemeinsamer Gottesdienst

Am Sonntag nahm die Haltinger Abordnung an einem Feuerwehrgottesdienst in der Trebbiner Kirche teil. In der Predigt gedachten sie anlässlich des Jahrestags auch den Kameraden, die an „09/11“ in New York bei dem Terror-Anschlag auf das World Trade Center umgekommen waren. Danach ging es wieder in die Trebbiner Feuerwache, um gemeinsam Mittag zu essen und noch eine Weile gemütlich beisammen zu sitzen. Am späteren Nachmittag unternahmen die Haltinger mit dem Vorsitzenden des Trebbiner Feuerwehrvereins, Peter Mann, eine große Rundfahrt durch alle Trebbiner Ortsteile. Auch der Ortsteil Thyrow, mit dem die evangelische Kirchengemeinde Haltingen eng verbunden ist, wurde im Rahmen der Reise besucht. Die riesige Gemarkung mit ihren schmucken Dörfern wie Blankensee beeindruckte die Gäste sehr.

„Am Montag hieß es leider wieder mal Abschied nehmen, und die lange Rückreise begann“, schreibt der ehemalige Kommandant der Haltinger Abteilung abschließend in der Mitteilung.