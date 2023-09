Weil am Rhein Tanzen im Quadrat

Freundschaft und Zusammenhalt

Das ist es auch, was der Steuerfachmann im Ruhestand am Gemeinschaftssport Square Dance so liebt: die Freundschaft und den Zusammenhalt. Jeder könne Square Dance lernen, es gebe keine Altersgrenze, die standardisierten Figuren werden weltweit auf die gleiche Art getanzt. Das ist auch der Grund dafür, dass immer wieder einmal Gäste aus anderen Gegenden Deutschlands oder auch aus dem Ausland bei dem Weiler Club zu Gast sind. Mit der öffentlichen Tanzvorführung vor dem Kaufring am Sonntag, 17. September, aber auch mit einem Schnupperabend für Interessierte, wollen Heinrich und seine Mittänzer weitere Fans fürs „Tanzen im Quadrat“ gewinnen. Kommen mindestens acht zusammen, wird ein Kurs durchgeführt.

Clubday und Schnupperabend

Zu einem

Clubday, einem Clubabend mit den Callern Helmut Hössel und Didi Schmitz, der auch Square-Dancern anderer Clubs offensteht, laden die Three Country Dancers für Samstag, 16. September, von 14 bis 19 Uhr in die Mehrzweckhalle in Ötlingen ein. Es findet keine Bewirtung statt. Speisen und Getränke sollen selbst mitgebracht werden. Weitere Informationen und Anmeldung bei Winfried Heinrich, Tel. 07621/13574 oder per E-Mail an: squaredance@three-country-dancers.de

Der Schnupperabend

des Country- und Westernclubs Dreiländereck für Einzelpersonen und Paare findet am Mittwoch, 27. September, ab 19.30 Uhr im Alten Rathaus in der Hinterdorfstraße 39 statt.