Weil am Rhein Taschendieb fliegt auf

Weil am Rhein - Am Dienstag gegen 13.30 Uhr beobachtete ein Zeuge in einem Outletcenter in der Hauptstraße in Friedlingen, wie ein Mann einem anderen in die Gesäßtasche griff und versuchte, den Geldbeutel zu entwenden. Es entwickelte sich eine kurze körperliche Auseinandersetzung, so der Polizeibericht. Der Zeuge verständigte daraufhin die Polizei und verfolgte den mutmaßlichen Dieb bis zur Dreiländerbrücke, wo dieser dann in Richtung Frankreich flüchtete.