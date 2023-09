Zwei Taschendiebstähle haben sich am Dienstag in Weil am Rhein ereignet. Einem 82-jährigem Senior wurden Geldscheine aus der Geldbörse gezogen wurde, nachdem er in Haltingen auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes von einem Mann nach einer 1-Euro-Münze gefragt worden war. Der Unbekannte soll etwa 25 Jahre alt sein, einen Bart getragen und gut Deutsch gesprochen haben. Er trug Jeanshose und Hut. Die Polizei, Tel. 07621/97970, sucht Zeugen. In Weil wurde einem 86-Jährigen auf dem Europaplatz der Geldbeutel entwendet. Er tauchte später wieder auf, 70 Euro fehlten.