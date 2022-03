Weil am Rhein Technisches Herz schlägt bald

Für Datensicherheit sei eine leistungsfähige und ausfallsichere Infrastruktur nötig. „Das ist nur möglich, indem wir weitere Infrastruktur schaffen, wie hier das Rechenzentrum.“ Es trage zur Souveränität der Region bei. Erfreut bemerkte Dammann, dass sich die Arbeiten im Zeit- und Kostenplan befänden.

Der Bereich der Digitalisierung und des Datentransports gehöre zur öffentlichen Daseinsvorsorge, meinte der Weiler Oberbürgermeister Wolfgang Dietz. Er zeigte sich sehr froh, dass dies über den Zweckverband so organisiert wurde. Dass das Rechenzentrum in Haltingen seinen Platz gefunden hat, bewertete der OB ebenfalls positiv. Weil am Rhein liegt an einer wichtigen Nord-Süd-Achse was den Verkehr betrifft – von der Bahn über Straßen bis zur Schifffahrt – und nun auch noch an einer „Nord-Süd- Achse der Digitalisierung“. „Natürlich ist das kein Lokalverdienst“, war sich Dietz bewusst. „Aber wir stehen gerne dazu.“ Er wünschte „allzeit guten Datenfluss“.

Sichere Versorgung

Nach dem Richtspruch von Ralf Held, technischer Geschäftsführer von Regio-RZ Süd, erläuterte dieser die Technik für den Betrieb näher. Neben der Nutzung von 100-prozentig regenerativem Strom ist ein energieeffizientes und klimafreundliches Kühlsystem geplant: „Wir kühlen bis 22 Grad Celsius mit Außenluft, erst ab 23 Grad springen die Klimageräte an.“

Die Stromversorgung sei hochsicher: Zwei Trafo-Stationen, mit denen man ein kleines Dorf versorgen könnte, stehen ausschließlich für das Rechenzentrum zur Verfügung, dazu gibt es eine Netzersatzanlage mit 700 PS. Im Brandfall strömt aus der Löschanlage ein Gas, das die Flammen durch Kühlung erstickt. „Wie in Flughäfen.“ Die Brandfrüherkennung erfasse selbst feinste Partikel. Die Weiler Feuerwehr sei bereits involviert und werde weiter informiert.

Außen am Gebäude ist eine begrünte „Green­city-Wall“ geplant mit Stauden, die jährlich eine Tonne CO2 binden sollen. „Diese bietet der Nachbarschaft noch einen tollen Anblick“, meinte Held.

Mit dem Bau des neuen Rechenzentrums soll Unternehmen in Südbaden die digitale Welt der Cloud-Infrastruktur noch schneller, zuverlässiger und sicherer offenstehen. Durch den direkten Anschluss an das Glasfasernetz könne das neue Rechenzentrum seine Dienste in Höchstgeschwindigkeit bereitstellen.