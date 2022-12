Weil am Rhein Teilnahme an Tattooparade geplant

Das viertägige Fest auf dem Altweiler Lindenplatz, bei schönstem Wetter, habe eine sehr gute Außenwirkung gehabt sowie Offenheit und bunte Vielfalt gezeigt. Auch die Teilnahme der Kultfigur Betty Barbeque sei am Festumzug gut bei den Zuschauern angekommen.

Lindemer sprach den Sponsoren, allen voran der Stadt Weil am Rhein, seinen Dank aus. In Neuenburg habe sich zudem gezeigt, dass sich unter den Mitgliedern „die Lust zum Tanzen“ fände. Dies sei eine Überlegung wert, ob der Trachtenverein diesen Weg gehen wolle.

Der Dank des Vorsitzenden galt auch den Mitgliedern, die, trotz der Verschiebungen, die Energie aufgebracht hätten, das Trachtenfest auf die Beine zu stellen.

Durch das Kreistrachtenfest, bei dem zwölf neue Mitglieder gewonnen wurden, konnten gute Verbindungen in die Schweiz und in das Elsass geknüpft werden. So liege eine Einladung für 2023 vor, wieder an der Basler Tattooparade teilzunehmen.

Für 2024 ist geplant, am Eidgenössischen Trachtentreffen in Zürich teilzunehmen. Nach dem elsässischen Bouxwiller wurden die Trachtenträger erneut von der Präsidentin des Elsässischen Trachtenverbands zum Umzug eingeladen. Ob der Auftritt am Schweizerischen Schwingerfest oder an der Tattooparade, die Markgräfler Trachtegruppe ist überall gerne gesehen, stellte Lindemer fest.

Finanzen

Andreas Dörner legte den Kassenbericht für die Jahre 2019 bis 2022 vor. Dank der Zuschüsse und des großzügigen Sponsorings konnte das Kreistrachtenfest mit einem überschaubaren Minus abgeschlossen werden. Große Unterstützung konnte der Veranstalter auch von den Nachbarn rund um den Lindenplatz erfahren. Ob Wasser, Strom oder sonstige Hilfeleistungen, diese Unterstützung habe mit dazu beigetragen, dass die Kosten nicht explodiert seien.

Dafür sprach der Kassierer seinen großen Dank aus. Die Kassenprüfer Christa Hering und Felix Leisinger erwirkten die Entlastung.

Wahlen

Kulturamtsleiter Peter Spörrer leitete die Entlastung des Gesamtvorstands und die Vorstandwahlen. Erster Vorsitzender ist Michael Lindemer, zweiter Vorsitzender Jörg Rosskopf, Schriftführerin Sabrina Pramstaller und Kassiererin Sonja Villinger. Aktivbeisitzer wurden Maria Röttele, Johanna Rütschle und Britta Martin.

„Bewahrte Geschichte und dennoch lebendig“, das mache die Markgräfler Trachtengruppe aus, sagte der Kulturamtsleiter. Der Verein sei außergewöhnlich und habe viel Arbeit geleistet, um die Großveranstaltung des Kreistrachtenfests ehrenamtlich zu stemmen. Auch sei es gelungen, jüngere Mitglieder zu gewinnen, das sei bemerkenswert. Die Markgräfler Trachtengruppe sei ein Verein, der über Jahre hin gewachsen sei. „Viel Erfolg weiterhin“ und Gratulation, sagte Spörrer.

Verschiedenes

Heinz Hunziker, Mitglied in der Markgräfler Trachtengruppe und Schützenpräsident des Kantons Zug lud die Mitglieder zum Umzug am Schützenfest in Aarau ein.

Von Michael Lindemer kam der Vorschlag, analog zum Basler Trachtenverein eine Sommertracht zu tragen. Gehrock und Zylinder seien angesichts der sommerlichen Temperaturen viel zu warm. Ein weißes Hemd, eine Weste und einen Binder, dazu einen leichten Strohhut, damit ließen sich Temperaturen – wie zuletzt am Festumzug – mit 41 Grad besser aushalten.