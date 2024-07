Weil am Rhein: Tempo 70 auf der Zollfreien: Jetzt wird nachgemessen

Mit der zusätzlichen Messung lägen dann die Datengrundlagen vor, um einen Abgleich zwischen gemessenen und errechneten Lärmwerten vornehmen zu können. Die Vorgehensweise bei der Berechnung und Beurteilung orientiert sich an den Vorgaben des „Kooperationserlasses Lärmaktionsplanung“ des Ministeriums für Verkehr. Sollte sich bestätigen, dass die Schallpegelmessung und die Berechnung nach RLS-19 im Bereich der Zollfreien Straße die zumutbaren Grenzen überschreiten, will die Stadt nochmals an das Regierungspräsidium herantreten und Maßnahmen zur Lärmminderung fordern.