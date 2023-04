Weil am Rhein Tempus fugit zeigt Stück im Kesselhaus

Das Stück

Aksenti Ivanovic Poprischtschin ist ein einfacher Beamter im Staatsdienst. Seine Arbeit ist unbefriedigend, er wird von seinen Arbeitskollegen verhöhnt und ist unsterblich in die Tochter des Chefs verliebt, die aber kein Interesse an ihm hat. Doch Poprischtschin weiß, dass diese Situation nicht von Dauer sein wird, denn er sieht sich zu Höherem bestimmt. Er glaubt, dass bedeutungsvollere Aufgaben auf ihn warten, als täglich am Schreibtisch zu sitzen und Bleistifte zu spitzen. Mit der Zeit gerät er immer tiefer in seine Traumwelt, bis er sich ganz darin verliert und dem Glauben verfällt, er sei der nächste spanische König.

Insgesamt sind fünf Aufführungen geplant, heißt es in der Ankündigung. Die Premiere ist am Donnerstag, 27. April, um 19.30 Uhr im Kesselhaus in Friedlingen. Dort wird „Tagebuch eines Wahnsinnigen“ noch zwei weitere Male gezeigt. Außerdem sind zwei Aufführungen im Theater Tempus fugit in Lörrach vorgesehen. Das Stück dauert rund 60 Minuten.