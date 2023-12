Weil am Rhein: Tennishalle steht zum Verkauf

Ein Einbruch in die Tennishalle vor wenigen Wochen hat den Unternehmer mit russischen und ukrainischen Wurzeln noch zusätzlich in die Bredouille gebracht: Wegen des erlittenen Schaden, sei er im Moment nicht in der Lage, die Miete zu bezahlen, berichtet er.

Schaden durch Einbruch

Dies werde er nachholen. Auch in Corona-Zeiten sei es ihm ermöglicht worden, seine Mietschulden – wenn auch mit Verspätung – zu begleichen. Auch Chepassov selbst hat sich bereits auf die Suche nach möglichen Investoren gemacht. Es gebe Interesse, deutet er an, von jemandem, dem sein Projekt gefällt.

Mit dem entsprechenden Geldgeber an der Seite könnte sich der professionelle Trainer und Ex-Leistungssportler, der viel Geld und Eigenleistung in sein „Herzensprojekt“ gesteckt hat, auch gut vorstellen, die Halle in ihrer Gesamtheit selbst zu betreiben.