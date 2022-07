Weil am Rhein Tennisspieler erfolgreich wie nie

Weil am Rhein. Die Mannschaft der Damen (4er) der zweiten Kreisliga (Mannschaftsführerin Nadine Pokarn) startete zunächst mit fünf klaren Siegen gegen TC Schopfheim, TC Lörrach, TC Steinen, TC Ihringen und PSV Freiburg in die Runde. Erst am letzten Spieltag musste man sich den Spielerinnen von SF Eintracht Freiburg geschlagen geben. Dennoch belegten die Damen bei gleicher Punktzahl aber besserem Verhältnis der Match-Punkte in der Schlusstabelle den ersten Platz vor TC Steinen und SF Eintracht Freiburg, was den Aufstieg in die erste Kreisliga bedeutet.

Herren 65