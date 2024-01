Das Fasnachtsfeuer in Haltingen wird dieses Jahr am Sonntag, 18. Februar, um 18 Uhr am Feuerplatz oberhalb des Kreisverkehrs Rumänenfriedhof entfacht. Freiwillige Helfer werden für die Brandsicherheit sorgen. Die Bewirtung übernimmt diesmal der Feuerwehrverein Haltingen. Es gibt diverse nichtalkoholische Getränke, aber auch Schorle, Wein, Glühwein und Pils. Für die Hungrigen gibt es natürlich auch eine Wurst im Weckle, heißt es in der Ankündigung.