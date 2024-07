Weil am Rhein: Tester sind nicht überzeugt

Rund 700 Ehrenamtliche des Auto Club Europa (ACE) überprüfen in diesem Jahr unter dem Motto „Hat Deutschland Ladepower?“ zahlreiche Schnell-Ladesäulen an neuralgischen Verkehrsadern. So auch in der 3-Länder-Stadt an der Alten Straße 56. Dort hat der Betreiber Allego drei Ladesäulen mit je zwei Ladepunkten installiert.