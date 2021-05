Weil am Rhein Testzentrum an Himmelfahrt geöffnet

Weil am Rhein. Das Corona-Schnelltest-Zentrum im Haus der Volksbildung wird am Feiertag Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 13. Mai, von 10 bis 14 Uhr geöffnet haben. Mit der Öffnung reagiert der DRK-Ortsverband Weil am Rhein-Haltingen, der die Tests durchführt, auf Wünsche von Bürgern nach einem kontinuierlichen Angebot trotz der Feiertage, heißt es in einer Mitteilung der Stadt, die das Testzentrum gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz betreibt. So wird das Testangebot auch an Fronleichnam am Donnerstag, 3. Juni, zur Verfügung stehen, an diesem Feiertag ebenfalls in der Zeit von 10 bis 14 Uhr.