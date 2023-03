Weil am Rhein Teure, aber notwendige Maßnahmen

Wassereinbrüche

Bei den Duschen kämpfe man bereits seit Jahren mit Undichtigkeiten, die man bislang immer wieder notdürftig mit Silikon abdichten konnte. Inzwischen aber sei es zu regelrechten Wassereinbrüchen in den darunter liegenden Räumen gekommen. Im Zuge der Sanierung der Duschen sei es sinnvoll, auch die Warmwasserversorgung zu überarbeiten. Denn es handele sich um ein System, das heutzutage gar nicht mehr zulässig sei. Wie Bergermann aber zugleich auf Nachfrage von UFW-Stadtrat Axel Schiffmann betonte, gehe es nicht um die Warmwasseraufbereitung. Schiffmann plädierte dennoch dafür, die Möglichkeiten einer künftigen Warmwassererzeugung mittels einer Solaranlage auf dem Dach der Schule nicht aus den Augen zu verlieren. Oberbürgermeister Wolfgang Dietz erklärte, man werde entsprechende Leitungskorridore offenhalten. Noch sei die Wärmeerzeugung mittels Solarenergie bei der Alten Schule zwar kein Thema, allerdings müsse man auch langfristig denken. Der Freigabe der Mittel in Höhe von 130 000 Euro für den Sportboden sowie 216 000 Euro für die Duschräume stimmten die Ausschussmitglieder einmütig zu.

Brandschutz

Weiter ging es im Reigen der Baufreigaben mit dem Brandschutz an den Haltinger Schulen. In der Hans-Thoma-Schule sind laut Bergermann Arbeiten im sogenannten Neubau fällig, um den Brandschutz zu gewährleisten. Unter anderem braucht es eine Freitreppe, die angebaut werden muss, um über diese einen möglichen Fluchtweg zu schaffen. In der Alten Schule braucht es in erster Linie brandschutztechnische Abtrennungen. Wie Bergermann auf Nachfrage von Thomas Bayer (Grüne) darlegte, gibt es die Abtrennungen, die dafür in Frage kommen, in verschiedenen Ausführungen. Welche sich am ehesten für die Schule eignen, werde gemeinsam mit dem Planer erörtert. Für die 140 000 Euro für die Arbeiten in der Hans-Thoma-Schule sowie die 120 000 Euro für die Maßnahmen in der Alten Schule gab der Ausschuss einmütig grünes Licht. Ebenso stimmten die Mitglieder der Baufreigabe zur Erneuerung der Gebäudeleittechnik in Höhe von 100 000 Euro sowie jener zur Erneuerung der Scherenhubbühnen in der Autowerkstatt des Betriebshofs geschlossen zu.