Weil am Rhein: Texten Leben einhauchen

Der erste Poetry Slam im Kulturzentrum Kesselhaus in Friedlingen vor einigen Wochen war ein voller Erfolg. Der Zuspruch des Publikums war so groß, dass nachbestuhlt werden musste. Die zweite Auflage des Poetry Slam ist nun für den 8. Dezember ab 20 Uhr (Einlass ist ab 19 Uhr) geplant.

Vor den Slams wird immer nachmittags ein Workshop angeboten. Dort wird vermittelt, wie man eigene Texte verfasst und sie auf einer Bühne präsentiert. Er gibt in dem Workshop Schreibimpulse und Tipps für die konkrete Darbietung eines Textes. Die Teilnehmenden lernen die Kunstform Poetry Slam mit ihren unterschiedlichen Facetten kennen und bekommen die Grundlagen vermittelt, die es braucht, um eigenen Texten Leben einzuhauchen. Interessierte können sich sich per E-Mal an anmeldung@ weil-am-rhein.de mit vollständigem Namen und Kontaktdaten sowie Altersangabe registrieren. Das Mindestalter liegt bei 16 Jahren, nach oben gibt es keine Begrenzung. Für die Teilnehmenden des Workshops ist der Eintritt zum Poetry Slam, der von Hufnagel moderiert wird, am Abend im Kesselhaus frei.