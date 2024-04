Weil am Rhein: Textilindustrie heute und gestern

Wie die Textilindustrie heute von Frauen dominiert wird, erläutert Marijke Mulder von der Organisation „Femnet“ am Montag, 15. April, ab 18.30 Uhr in ihrem Vortrag im Kesselhaus in Weil-Friedlingen. „Femnet“ ist eine Organisation, die sich für Frauenrechte in der Textilbranche einsetzt statt. Wer an Textilproduktion denkt, denkt vielleicht an schlechte Arbeitsbedingungen und die Textilfabrik Rana Plaza, die 2013 in Bangladesch zusammengestürzt ist und über 1000 Arbeiter und Arbeiterinnen unter sich begraben hat. Weniger bekannt ist, dass die Industrie mehrheitlich von Frauen getragen wird: Bis zu 90 Prozent der Belegschaft in Spinnereien und Nähereien sind weiblich. Und das nicht erst, seit die Industrie in den Globalen Süden abgewandert ist.