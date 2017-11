Weil am Rhein Textilmuseum: Wie in alten Zeiten

Das Museum Weiler Textilgeschichte ist am Wochenende anlässlich des Kunsthandwerksmarkts im Kesselhaus geöffnet.

Weil am Rhein. Am Samstag, 11. November, und am Sonntag, 12. November, ist die Dauerausstellung zur Weiler Textilgeschichte und die neu eröffnete Sonderausstellung „Bakuba-Design – Textilkunst aus dem Herzen Afrikas“ jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist an diesen beiden Tagen frei.

Ein besonderer Höhepunkt am Termin des Kunsthandwerksmarkts ist die Inbetriebnahme der Schmiede. Ab 13 Uhr arbeiten Heinz Nüsslein und Helmut Bleier vom Freundeskreis des Museums an der befeuerten Esse, an der früher die Schlosser der Seidenweberei Schwarzenbach ihren Dienst getan haben. Der Geruch des Feuers, vermischt mit dem Ölgeruch aus alten Tagen, und das Hämmern auf dem Amboss soll die Besucher in alte Zeiten zurückversetzen.

Die neue Sonderausstellung „Bakuba Design“ zeigt reich verzierte Textilien aus dem zentralafrikanischen Gebiet zwischen dem Kasai und dem Sankuru-Zufluss. Die Webstücke bestechen durch die Einzigartigkeit ihrer dekorativen geometrischen Muster, die heute in der Mode und in der modernen Wohnkultur hochaktuell sind. Auch die Künstler der klassischen Moderne wie Henri Matisse, Paul Klee und Pablo Picasso ließen sich schon im frühen 20. Jahrhundert von diesen traditionellen Designs inspirieren.

Die Motive der Bakuba sind auf den ersten Blick streng geometrisch, aber auf den zweiten Blick erkennt man das raffinierte Formenspiel und die Lust an der Improvisation.

Das symmetrische Anfangsmuster wird jedoch nicht auf dem ganzen Stoffstück fortgeführt, sondern es verändert sich fließend. Die Stickerinnen spielen mit der Asymmetrie und wandeln die Muster im Fortschreiten der Arbeit fast unmerklich, aber stetig ab. Neben der Formensprache ist auch die handwerkliche Technik der Bakuba bemerkenswert, die zur Herstellung des sogenannten Kasai-Samtes angewandt wird, heißt es in der Ankündigung.