Weil am Rhein Theater, kochen und mehr

Weil am Rhein. Los geht es mit einer Gala für geladene Gäste am 23. September. Am Tag darauf wird von 12 bis 17 Uhr eine große Geburtstagsfeier rund um das neue „Wufi“ veranstaltet; dabei wird es viele Angebote für Kinder geben, heißt es in der Ankündigung. Den Abschluss macht der „Zirkus Kunterbunt“ am 25. September ab 16 Uhr.

Neben der Kinderbetreuung in Spielgruppe, Kinderkrippe und Hort gibt es wöchentlich Veranstaltungen und Aktionen im Familienzentrum in der Gustave- Fecht-Straße 27/1, im Kesselhaus oder in der Natur.