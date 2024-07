Weil am Rhein: Theaterprogramm steht

Start im Oktober

Günter Daubenberger vom Theater in Freiburg und Ines Haag, Leiterin der Volkshochschule Weil, sowie Carolin Lefferts für die Besuchergruppe begrüßten die Anwesenden zur Vorstellung des Programms, ist einer Mitteilung zu entnehmen. Musikalisch eingestimmt wurden die Gäste von Hiroki Ojika am Klavier und „Auf den Flügeln des Gesangs“ von Mendelssohn Bartholdy. Die Saison beginnt für die Weiler und Lörracher VHS-Gruppe am 13. Oktober mit „Der große Gopnik“ von dem zeitgenössischen russischen Autor Viktor Jerofejew – zu erkennen sind die Parallelen zum aktuellen Präsidenten Russlands. Es folgt im Januar mit „Peer Gynt“ ein weiteres Schauspiel. Auf Puccinis „Tosca“ dürfen sich die Teilnehmer der Inzlinger Besuchergemeinschaft freuen, während für Weil und Lörrach die Oper „Jenufa“ von Leôs Janácek zur Aufführung kommt.

Eine Erholung aus der Welt der Oper boten Sara de Franco (Sopran) und Jakob Kunath für die Besucher mit „Bei Männern, welche Liebe fühlen…“ aus der Zauberflöte von Mozart. Mit „Pique Dame“ von Tschaikowsky folgt im März ein weiterer Höhepunkt. „Le Roi Carotte“, eine Operette von Jacques Offenbach, steht als bissige Polit-Satire auf dem Plan, jedoch gut verpackt in Märchen und Zauberkunst. Jakob Kunath (Bariton) als Papageno entführte abermals in die Zauberflöte in Begleitung von Hiroki Ojika.