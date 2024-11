Weil am Rhein: Themen, die Friedhofsgänger beschäftigen

Bekannte Gesichter wiedergetroffen

Die hauptamtliche Koordinatorin Daniela Seitz und die beiden langjährigen Sterbe- und Trauerbegleiter Irène Passlick und Rolf Jekal (alle drei aus Weil am Rhein) waren dabei nicht nur für Trauer-Inhalte zu haben, sondern gingen auf alle Themen ein, mit denen sich die Friedhofsgänger beschäftigten. Aber natürlich kamen auch Trauer und Verlustgefühle zur Sprache. Manche bekannte Gesichter aus Trauergruppen oder Trauerbegleitungen freuten sich über ein Wiedersehen beim warmen Tee.

Trauer- und Sterbebegleitung

Die Ambulante Hospizgruppe Dreiländereck bietet seit 1992 Sterbebegleitungen in der Region zwischen Eimeldingen, Grenzach-Wyhlen und Schwörstadt und damit auch in den drei großen Kreisstädten an. In letzter Zeit sind vermehrt auch Trauerbegleitungen in Einzelgesprächen, Gruppen, bei Trauerwanderungen oder zuletzt auch im Zusammenhang mit einem Kochtreff oder, seit Januar, mit einem Trauercafé in Weil am Rhein angeboten worden.