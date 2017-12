Weil am Rhein Thomas Gießler für sozialen Einsatz geehrt

Weil am Rhein. Thomas Gießler, Vorsitzender des Wanderclubs Weil am Rhein, ist in Gengenbach für sein soziales Engagement vom Verein Mukoviszidose geehrt worden. Seit Jahren organisiert Gießler Aktionen und sammelt Spenden für diesen Verein.

Im Beisein des Präsidenten des Deutschen Volkssportverbandes, Uwe Kneibert, erhielt der Wanderclub-Vorsitzende aus den Händen der Spendenbeauftragten des Vereins Mukoviszidose, Anke Mattern, die Auszeichnung für seinen besonderen Einsatz zugunsten von Menschen, die an Mukoviszidose erkrankt sind.

Mattern würdigte die jahrelange Hilfsbereitschaft und das Engagement des Weiler Wanderclub-Vorsitzenden. Zum dritten Mal seit 2011 unterstüzte Thomas Gießler mit dem Wanderclub den Verein Mukoviszidose mit insgesamt 11 000 Euro. Diese Summe kam bei verschiedenen Aktionen und Wanderungen zusammen.

Gießler betonte, dass dies ohne seine Vereinsmitglieder und die vielen Spender nicht möglich gewesen wäre. „Mancher Spender unterstützt unsere Aktionen schon seit deren Beginn im Jahr 2011. Es hat mir immer eine große Freude bereitet, wenn wir helfen konnten“, betonte er.

Der Deutsche Volkssportverband (DVV) konnte im Jahr 2017 über 22 000 Euro an den Verein Mukoviszidose überweisen, die durch Wanderveranstaltungen und Spenden durch die Mitgliedsvereine zusammengetragen wurden.

Der DVV wird durch den Weiler Wanderclub in den kommenden Jahren allerdings keine Unterstützung mehr erhalten, denn der Wanderclub steht kurz vor der Auflösung. Denn das Interesse der Weiler Bevölkerung am Wanderclub ist laut Gießler fast null.

„Vielleicht werde ich versuchen als Interessengemeinschaft weiterzumachen, aber ohne Verein wird dies sehr schwierig sein“, sagte Gießler.