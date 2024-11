Weil am Rhein: Tiefe Töne und ein satter Klang

Als Solo-Instrument führt die Tuba, die klassisch und modern einzusetzen ist, eher ein Nischen-Dasein, doch in Brassbands, in der Volksmusik und auch beim Dixieland ist sie ein echtes Muss. Die Städtische Musikschule Weil am Rhein widmet dem oftmals belächelten Blechblasinstrument nun ein Entdeckerkonzert.

Im Großen Saal des Alten Rathauses in Alt-Weil wird am Freitag, 29. November, der Tubalehrer der Musikschule, Bernd Schöpflin, ab 18 Uhr anlässlich eines kurzweiligen Konzerts die Tuba und ihre verwandten Instrumente vorstellen.