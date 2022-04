Weil am Rhein Tiere zum Anfassen

18. Juni: Wasser erforschen

16. Juli: Luft, von der wir Leben

13. August: Sonne (Solarkocher bauen)

20. August: Sonne, unsere Energie

10.September: Feuertag

25. September: Nachhaltigkeitstage

2. Oktober: Erntedank/Abschlussfest

Die Aktionen finden jeweils von 10 bis 16 Uhr bei der Kinder- und Jugendfarm Sohleck, Am Sohleck 20, in Weil am Rhein statt.

Anmeldung vor Ort Die Kosten betragen für alle Angebote zusammen 90 Euro (einschließlich Getränke, Verpflegung und Material). Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Kinder begrenzt. Anmeldungen sind zum Beispiel am 17. April möglich, nachdem die Interessenten die Kinder- und Jugendfarm angeschaut haben, heißt es in der Ankündigung.

„Natürlich könnt ihr immer unsere Tiere besuchen, verwöhnen und in die Hand nehmen“, teilt Projektleiter Günter Endres mit. Er ist erreichbar unter Tel. 0173/ 6789063 oder per E-Mail an mail@guenter-endres.de