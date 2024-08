Weil am Rhein: Tigermücke bekämpfen

Kostenlose B.t.i.-Tabletten

„Alle Arten von Behältern, auch Kinderspielzeug oder Mini-Pools, sollten trocken in Kellern oder im Schuppen gelagert werden, da sie sonst unbeaufsichtigt während des Urlaubs zu Brutstätten werden“, erklärt Koops. Des Weiteren sollten Netze an Bodenabläufen und an den Deckeln der Siphons von Regenrinnen angebracht werden. „Die Netze gibt es in Baumärkten, Drogeriemärkten oder auch in Ein-Euro-Shops.“ Stellen, die nicht abgedeckt werden können, etwa kleine Zierbrunnen, sollten mit B.t.i.-Tabletten behandelt werden, die es kostenlos bei der Stadt gibt, heißt es.

Netze sollen an Bodenabläufen angebracht werden. Foto: Stadt/Bähr

Die Stadtverwaltung appelliert an den Gemeinschaftssinn. „Es wäre schön, wenn die Bekämpfungsmaßnahmen von allen Bürgerinnen und Bürgern auch zur Erhaltung einer guten Nachbarschaft beherzigt werden. Denn selbst wenn ich nicht gestochen werde, die Tigermücken mich nicht stören oder ich den eigenen Garten sehr wenig nutze, leiden die Nachbarn häufig sehr unter der Belastung durch Tigermücken, auch wenn diese selbst sehr genau auf die Vermeidung der Brutstätten achten“, hält Koops fest.