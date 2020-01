Weil am Rhein - Autos wurde am Donnerstag in der Stettiner und der Danziger Straße beschädigt. Vermutlich durch Steinwürfe ging in der Stettiner Straße gegen 8.50 Uhr und in der Danzinger Straße zwischen 8.30 Uhr und 9.30 Uhr jeweils die Windschutzscheibe an einem Peugeot zu Bruch. Die beiden Fälle dürften in Zusammenhang stehen, so die Polizei. Der entstandene Gesamtschaden an den Windschutzscheiben beträgt etwa 2000 Euro.