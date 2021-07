Weil am Rhein Seit acht Jahren Gesuchter festgenommen

Der 50-jährige niederländische Staatsangehörige wurde am Montagnachmittag am Autobahnübergang Weil am Rhein kontrolliert. Eigentlich wollte der Mann in die Schweiz reisen, als er von Mitarbeitenden des Zolls angehalten wurde.

Eine Überprüfung der Personalien ergab, dass gegen den Mann seit acht Jahren ein Haftbefehl zu vollstrecken war, so die Bundespolizei in einer Mitteilung. Wegen Betäubungsmittelschmuggels und des Handels mit Drogen in nicht geringer Menge, war er zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und acht Monaten verurteilt worden. Davon waren noch 440 Tage zu verbüßen.