Weil am Rhein Tochter als Romanvorlage

Fehlalarm unterbricht Veranstaltung

Noch während Sascha Mathies, seine Frau Verena und Sohn Pascal, denen Bücher und Film „Tabaluga“ von Maffay als Motivation für das neue Buch, ein Foto mit und Autogramme von den Autoren dienten, in der Warteschlange standen, unterbrachen das laute Alarmzeichen und die Aufforderung, das Rhein-Center sofort zu verlassen, die Veranstaltung unmissverständlich und alles strömte Richtung Ausgänge. Selbst der Musiker packte spontan an der Rolltreppe mit an und half einer Mutter, ihren Kinderwagen nach unten zu bekommen. Draußen angekommen, konnte man bereits die Aktivitäten der eintreffenden Feuerwehrleute beobachten. „Fehlalarm“ hieß es nach halbstündiger Überprüfung durch die Feuerwehr von der Einsatzleitung, und alle konnten wieder zurück in das Rhein-Center. Auch Maffay und Balsmeyer nahmen wieder an ihrem Tisch Platz und die Schlange aus Interessenten bildete sich auch wieder aus.

Tochter diente als Vorbild für Romanfigur

„Anouk ist keine Fantasie-Figur, oder sagen wir, nur ein ganz kleines bisschen“, erklärte Balsmeyer. Denn zum Zeitpunkt der Entstehung von „Anouk, die nachts auf Reisen geht“ ist die echte Anouk erst zwei Jahre alt und die gemeinsame Tochter der beiden Autoren Balsmeyer und Maffay. „Unsere Intention für das Buch war, dass Kinder es lesen, oder vorgelesen bekommen, und an ihre Träume glauben sollen“, führte Balsmeyer aus.

Für eine Begegnung der besonderen Art mit dem Künstler sorgte unerwartet Günther Rosstauscher aus Lörrach, der geduldig in der Warteschlange gewartet hatte. Der 77-Jährige stellte sich, auch für Maffay völlig überraschend, als Freund aus frühester Kindheit in Siebenbürgen in Rumänien heraus. Rosstauscher belegte anhand von Fotos nicht nur die damalige Nachbarschaft zum Elternhaus von Maffay, sondern erinnerte sich auch daran, dass Maffay damals Geige spielte. Mit freundlichem Lachen und großem Erstaunen war das auch für den Musiker ein besonderes Erlebnis.