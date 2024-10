Wie geplant geht die selbstreinigende Toilettenanlage im Dreiländergarten in der Nähe des Tatzelwurms in den „Winterschlaf“, teilt die Stadt mit. Ab dem 1. November bleibt die Anlage bis Februar verschlossen und kann in dieser Zeit nicht genutzt werden. Anfang März wird die Toilette, die von der LGS-Gesellschaft betrieben wird, dann wieder allen kleinen und großen Besuchern des Landesgartenschaugeländes zur Verfügung stehen. Die WC-Anlage im Friedlinger Rheinpark bleibt unterdessen auch in den kommenden Wintermonaten geöffnet. Seit der Eröffnung der selbstreinigenden WC-Anlagen im Frühjahr 2023 wurden bis jetzt im Rheinpark 17 135 Toilettengänge registriert. Das stille Örtchen auf dem LGS-Gelände haben bisher 8819 Menschen aufgesucht, heißt es in der Mitteilung.