Weil am Rhein „Tolle Bereicherung für die Stadt“

Ein Projekt, das Bekhoucha-Held im neu gestalteten Rheinpark und darüber hinaus begleitet, ist das sogenannte Urban Gardening. Hier, so berichtet sie, stehen Veränderungen an. Denn es habe sich gezeigt, dass gerade im vergangenen heißen Sommer der Anbau von Gemüse sehr aufwendig geworden sei. Daher strebe man nun in jenem Teil des Projekts, der im Rheinpark angesiedelt ist, die Anlage eines Kräuter-Gartens an. Denn dieser lasse sich einfacher pflegen.

Gefragt nach Verbesserungspotenzial weisen sowohl Rühle als auch Bekoucha-Held auf die bislang noch fehlende selbstreinigende Toilette hin. Dass diese kommt, steht bereits fest, nur der genaue Zeitpunkt sei noch offen.

Ein Ort der Begegnung und des Austauschs

Die Quartiersmanagerin kann sich darüber hinaus vorstellen, dass der Rheinpark künftig noch stärker zu einem Ort der Gemeinschaft und des Austauschs wird. Die Resonanz auf diesbezügliche Bestrebungen – im Sommer war etwa ein gemeinsames Picknick geplant – war bisher eher verhalten. Hier gelte es, sich mit den Bürgern und der Stadtverwaltung darüber auszutauschen, was gewünscht und umsetzbar ist.

Ein großes Lob gibt es von Rühle für die Sauberkeit des Parks. Zwar lasse es sich nie ganz vermeiden, dass Müll unsachgemäß entsorgt werde, im Großen und Ganzen sei der Park aber sehr sauber. Diesen Eindruck bestätigt auch Bekhoucha-Held. Sie weist im Zuge dessen unter anderem auf das sogenannte Clean-Up hin, bei dem gemeinsam mit Schülern in Friedlingen Müll gesammelt wurde. „Im Rheinpark haben wir kaum etwas gefunden.“ Die Quartiersmanagerin führt das in erster Linie auf die gute Organisation der Stadtverwaltung und des Bauhofs in Sachen Müllbeseitigung zurück. Denn wie Stadtsprecher Miko Bähr mitteilt, sind seit 2021 im sogenannten Quartier II, also in Friedlingen, zwei Mitarbeiter täglich im Einsatz. Diese haben unter anderem auch den Rheinpark im Fokus.