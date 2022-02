Weil am Rhein Tradition trifft auf Innovation

Bodenständiger ist das Ambiente indes im Kellerrestaurant „Spatz“. Hier steht die eher einfache Küche im Vordergrund. Wie Danny Neyn­aber betont, wird aber auch im „kleinen Bruders“ des „Adlers“ auf die hohe Qualität der Zutaten Wert gelegt. Badische Klassiker, Salate oder ein Vesperbrett sind hier unter anderem auf der Karte zu finden.

Mit vielen Visionen und Ideen

Sowohl der „Spatz“ als auch der „Adler“ bieten zudem neben den bereits bestehenden Konzepten reichlich Potenzial für weitere Ideen. Und davon haben die neuen Pächter jede Mange. „Es braucht Ideen und Visionen“, sagt Danny Neynaber. So schwebt ihm unter anderem ein Fest im Frühling vor, das mit Blick auf die Namen der Restaurants „Vogelfest“ heißen soll. Auch die Organisation von Veranstaltungen sei vorstellbar. Allerdings müsse dabei stets geschaut werden, was sich organisatorisch und auch wirtschaftlich tatsächlich umsetzen lässt. Deshalb hat für Neynaber und sein Team nun erstmal oberste Priorität, „anzukommen“ und sich als Anlaufstelle für gehobene Gastronomie in der Region einen Namen zu machen.

Diesbezüglich knüpft der „neue Adler“ an eine lange Tradition an. Schon Anfang der 70er-Jahre wurde in dem Altweiler Restaurant gekocht. 1972 wurde das Restaurant unter dem damaligen Küchenchef Hansjörg Wöhrle dann mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet, den Wöhrle 36 Jahre lang hielt.

Der Stern schwebt daher sozusagen auch jetzt noch über dem „Adler“, allerdings ist er weder für Neynaber noch für Schweighardt ein erklärtes Ziel. „Natürlich wäre es schön, einen Stern zu bekommen“, sagt der Küchenchef. Gleichzeitig betont er: „Wir kochen für die Gäste, nicht für den Stern.“

Dabei haben sowohl das Pächter-Paar als auch der Küchenchef mit der Haute Cuisine beziehungsweise der gehobenen Gastronomie bereits umfassende Erfahrungen gesammelt. Der gebürtige Elsässer Stéphane Schweighardt war etwa als Chef de Partie beispielsweise in den beiden mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Restaurants „Roots“ in Basel und „Eckert“ in Grenzach-Whylen tätig.

Herausforderungen durch Corona trotzen

Trotzdem ist die Eröffnung für Neynaber doch ein großer Schritt, der auch mit Risiken verbunden ist. Auch er sehe, dass Restaurants dieser Tage – wenn auch nur vorübergehend – bisweilen ihre Türen schließen müssen, weil sich ein wirtschaftlicher Betrieb nicht mehr lohnt. Die Corona-Krise hat der Gastronomie-Branche zugesetzt. Deshalb wurde mit der Gesamteröffnung des „Adlers“ – im „Spatz“ gab es bereits kleinere Angebote – bis jetzt gewartet. Mit Blick auf die Entwicklungen in der jüngsten Vergangenheit ist Neynaber jedoch zuversichtlich. Immer umfassendere Lockerungen zeichnen sich ab und der Frühling steht vor der Tür.

Eine Herausforderung, die es indes noch zu meistern gilt, ist die Personallage. Denn die Gastronomie hat bundesweit mit einem Mangel an Fachkräften zu kämpfen. Im Dreiländereck sei dies besonders zu spüren, da sich die Fachkräfte auch in Richtung Schweiz orientieren, wo andere Spielregeln gelten. Aber auch diesbezüglich hat Neynaber ein Mittel ausgemacht, um gegenzusteuern, indem er schlichtweg Konditionen schafft, die auf die Mitarbeit im „Adler“ Lust machen.