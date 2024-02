Dem Vernehmen nach könnte die gesamte Anlage an den Inhaber eines Kinderunterhaltungsparks in der Region verkauft werden. Igor Chepassov, der Betreiber des Trampolin-Sportparks „Olymp Jump“, bemüht sich nun darum, seine Anlage zu erhalten, auf der er nach eigenen Angaben Sportler erfolgreich in Turnakrobatik trainiert. Einer seiner Schüler aus Frankreich habe bei einem Turnier dort den ersten Platz belegt. Dafür sucht er insbesondere den Kontakt zur Stadt – bisher ohne Erfolg. Auch Flüchtlinge aus der Ukraine würden dort trainiert, so Chepassov. Er gewähre ihnen dafür Rabatte. Unter dem Link: https://wemakeit.com/projects/olymp-jump-sportkomplex hat der Trainer und Unternehmer eine Fundraising-Aktion gestartet, um Geld für den Kauf der gesamten Anlage – oder anderer Räumlichkeiten – zu sammeln. 1480 von den dafür eingeplanten rund 150 000 Schweizer Franken sind bisher zusammengekommen.