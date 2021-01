Weil am Rhein Traktoren lenken selbst auf dem Feld

So fiel der Entschluss, die vier neuen Traktoren anzuschaffen. Dafür wurden sieben der zwölf alten Fahrzeuge in Zahlung gegeben, von denen der älteste rund 30 Jahre alt sei. „Einer hat heute noch den Geist aufgegeben“, schmunzelte Bosshard. Bei den neuen Maschinen handele es sich um die neueste Generation von Traktoren, was sich unter anderem beim Spritverbrauch oder den Abgaswerten bemerkbar mache.

Mit den Fahrzeugen geht Bosshard Gemüse einen Schritt in Richtung Präzisionslandwirtschaft. Denn mittels GPS-Empfänger auf dem Dach „wissen“ die Traktoren bis auf zwei Zentimeter genau, wo sie sich befinden. Alle Felder werden im System des Fahrzeugs hinterlegt. „Wenn ein Fahrer dann zu einem Feld fährt, erkennt der Traktor schon, um welches es sich handelt“, erklärte Bosshard. Nachdem dort die erste Spur gefahren wurde, lenkt der Traktor autonom, der Fahrer muss nur Gas geben und bremsen.

Das hat einen großen Vorteil: mehr Präzision. „Je nachdem, wie man fährt, wäre manchmal noch Platz für ein oder zwei Beete mehr gewesen.“ Mit der GPS-Steuerung und der hohen Genauigkeit lasse sich nun das Optimum aus jeder Parzelle herausholen. Bei Sorten wie Fenchel, Kohlrabi oder Salat könnten so 15 bis 20 Prozent mehr angebaut werden. Eine Optimierung gebe es auch beim Einsatz von Pflanzenschutzmittel, Dünger und Wasser.

Die größere Spurbreite von 2,5 Metern – bisher waren es 1,5 Meter – hat laut Bosshard den Vorteil, dass zum Teil eine Reihe mehr zeitgleich bepflanzt werden kann. Auch bei den Pflanzmaschinen wird umgestellt, diese werden nächste Woche geliefert. Außerdem wurde in die Pflanzenschutzspritze investiert, was eine effektivere Nutzung mit sich bringe. Mit dem neuen Pflanzapparat werde auch Personal eingespart, weil in der gleichen Zeit mit weniger Kräften mehr Arbeit verrichtet werden könne. „Wir sparen aber nicht bei den Festangestellten ein“, betonte Christine Bosshard. Ihr Bruder machte noch auf das Problem aufmerksam, dass es schwierig sei, Personal zu finden, das entsprechend ausgebildet ist.

Digitaler Zugriff

Auf die Traktoren kann via PC oder Handy zugegriffen werden. So ist auch von fern möglich, zu sehen, wo sie sich befinden oder wie weit sie schon gefahren sind. Außerdem lassen sich Daten wie der Tankinhalt und die Geschwindigkeit auslesen. „Die Werkstatt kann bei technischen Problemen auch zugreifen“, erklärte Dirk Ziegler, Geschäftsführer der Firma Ziegler in Tannenkirch, von der die Fahrzeuge stammen. Selbst sich anbahnende Ausfälle ließen sich zum Teil erkennen, ergänzte Gregor Schlesselmann, der federführend für den Umbau verantwortlich zeichnete.

Denn die Traktoren gibt es so nicht ab Werk. Bosshard Gemüse sei nun der erste Betrieb in der Region, der über solche Fahrzeuge mit einer Spurbreite von zweieinhalb Metern verfügt. Der Umbau habe rund 200 Stunden in Anspruch genommen – etwa 50 pro Traktor. „Das hat uns technisch fasziniert“, sagte Ziegler. „Und wir haben nun ein Alleinstellungsmerkmal.“ Davon sollen nun andere Kunden ebenfalls profitieren. Auch dem Umweltaspekt werde etwa durch die Reduzierung der Spuren und einen geringeren Bodendruck Rechnung getragen.

Bosshard Gemüse verfügt über rund 100 Hektar an Freilandflächen. Derzeit arbeiten rund 40 Beschäftigte im Betrieb, davon 25 Festangestellte, der Rest sind Saisonarbeiter. In der Hochsaison sind es bis zu 90 Beschäftigte insgesamt.