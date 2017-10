Weil am Rhein Tramnutzer: Zahl leicht rückläufig

Weil am Rhein (sif). Die grenzüberschreitende Tramlinie 8 wird zwar nach wie vor stark genutzt, allerdings sind die Fahrgastzahlen von Januar bis Ende September leicht zurückgegangen.

Das teilten die Basler Verkehrsbetriebe (BVB) auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Am stärksten war der Rückgang im Binnenverkehr, also innerhalb von Weil am Rhein. Nutzten im selben Zeitraum vor einem Jahr 1,016 Millionen Menschen die Tram zwischen der Endhaltestelle auf der Leopoldshöhe und Friedlingen, so waren es in diesem Jahr bis Ende September 938 000 Einsteiger, was einem Rückgang um 7,5 Prozent entspricht.

Auch im grenzüberschreitenden Verkehr sind Rückgänge zu verzeichnen. So haben sich die Grenzübertritte per Tram von Deutschland in die Schweiz von 620 000 Fahrgästen in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres auf 583 000 in diesem Jahr reduziert, was einen Rückgang um sechs Prozent bedeutet. In der umgekehrten Richtung, also von der Schweiz nach Deutschland, nutzten von Januar bis Ende September 1,137 Millionen Menschen die Tram von Basel nach Weil am Rhein, während in diesem Jahr 1,087 Millionen Fahrgäste registriert wurden. Das ist ein Minus von 4,5 Prozent.

Claudia Demel von der BVB hat auch noch keine Erklärung, was den Rückgang verursacht haben könnte. Denn rückläufige Fahrgastzahlen gebe es im gesamten Tramnetz der BVB.