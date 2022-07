Weil am Rhein Trauer um Günter Schirnhofer

Beim Rennen 1985 in Hockenheim wurde er mit Startnummer eins Erster und gleichzeitig Europameister in der 80er-Klasse. Daraufhin wurde er auch zum Sportler des Jahres in Weil gewählt. Die beste Platzierung in den Weltmeisterschaftsläufen war der sechste Rang. In der Europa-Meisterschaftswertung stand er 1987 auf Platz vier. Als 1989 die 80er-Klasse aus dem Programm genommen wurde, hörte Günter Schirnhofer mit dem aktiven Rennsport auf. Von 1993 bis 1995 begleitete er als Mechaniker den Schweizer Niggi Schmassmann, der die 500er-Klasse fuhr, zu den großen Rennstrecken in der ganzen Welt.

Später betrieb er mit seiner Frau, die 2019 verstorben ist, die „Kutscherstube“ im Central-Hotel.