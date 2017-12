Weil am Rhein Trauer um Sportring-Präsident Thomas Misch

Weil am Rhein (sif). Bestürzung und große Trauer hat gestern die Nachricht vom überraschenden Tod von Thomas Misch, bekannt als Präsident des Weiler Turn- und Sportings, ausgelöst. Der 62-Jährige war am Montagmorgen tot in seinem Auto am Märkter Stauwehr gefunden worden. Ein Fremdverschulden liegt laut Polizei nicht vor.

Thomas Misch, der beruflich als selbstständiger Versicherungskaufmann ein Versicherungsbüro in Haltingen führte, war seit Jahrzehnten ehrenamtlich für den Sport in Weil am Rhein verdienstvoll engagiert. Ihm ist es letztlich zu verdanken, dass es die Weiler Dachorganisation der sporttreibenden Vereine überhaupt noch gibt. Der ob seines sympathischen Wesens geschätzte Sportfunktionär, der mehr als 25 Jahre dem Vorstand des Sportrings angehörte und dabei auch die Hallenraumverteilung koordinierte, sprang 2015 in die Bresche.

Damals hatte sich trotz monatelanger intensiver Suche niemand für den Vorsitz als Nachfolger von Doreen Rülke gefunden. Zunächst wollte er das Amt nur kommissarisch für ein Jahr übernehmen, erklärte sich aber 2016 aus Verantwortungsbewusstsein und im Interesse des Weiler Sports bereit, weiterzumachen. Der sachlich agierende Sportring-Präsident, dem der Erhalt der Dachorganisation stets ein wichtiges Anliegen war, hatte das einmütige Vertrauensvotum der Mitgliederversammlung erhalten.

Thomas Misch, der auch stets gern gesehener Gast als Vertreter des Sportrings bei den Hauptversammlungen der Vereine war – und das schon vor seiner Zeit als Präsident –, war immer Ansprechpartner für die Vereine und hatte immer ein offenes Ohr für deren Anliegen. Zudem war Thomas Misch sachkundiger Mittler zwischen Sportring und Stadtverwaltung, wenn es um die Interessen der Vereine ging. Zuletzt trug er auch stark zur Verwirklichung des Sportkonzepts bei.

Im Vereinsleben kannte sich Thomas Misch bestens aus, führte er doch selbst 18 Jahre lang den Weiler Volleyballclub souverän als Vorsitzender. „Trotz seiner Jugend gelang es ihm, den Verein am Leben zu erhalten. Unter seiner Führung wuchs der Verein zu einer festen Größe im sportlichen Bereich der Stadt Weil heran. In dieser Zeit wurden auch viele Verbindungen nach außen geknüpft“, würdigt der Volleyballclub auf der vereinseigenen Homepage sein Wirken.