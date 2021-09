Weil am Rhein Traumwandlerische Visionen und ostasiatische Philosophie

Weil am Rhein. In der Dialogausstellung „Ich träume von innen und außen“ des Weiler Kunstvereins, die am Freitag, 17. September, um 19 Uhr im Stapflehus eröffnet wird, treten zwei künstlerische Positionen aus unterschiedlichen Kulturen miteinander in Beziehung. Aussteller sind die deutsche Künstlerin Christine Fausten, mit Arbeits- und Lebensmittelpunkt in Basel und Burg im Leimental, und der japanische Künstler Takakazu Takeuchi, seit 2004 Dozent an der Universität der Künste, Präfektur Aichi. Sie haben sich in den 1990er-Jahren während ihrer gemeinsamen Studienzeit an der Düsseldorfer Kunstakademie kennengelernt.