Weil am Rhein. Die ersten beiden Eheschließungen im neuen Trauraum im fünften Stock des Rathaus-Erweiterungsbaus haben kürzlich stattgefunden, teilt die Stadt Weil am Rhein in einer Pressemitteilung mit. Standesbeamtin Sonja Meier durfte zwei verliebte Paare in den neuen Räumlichkeiten in den Hafen der Ehe begleiten und war ihrer Aussage nach freudig gespannt und mindestens genauso aufgeregt wie Braut und Bräutigam.