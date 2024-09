Weil am Rhein: Treffpunkt für Pilz-Experten und solche, die es werden wollen

Pilze, Pilze und nochmals Pilze: Wieder einmal findet die vom Table Ronde, einer Initiativgemeinschaft von Bürgern aus Weil am Rhein und Huningue, organisierte gemeinsame grenzüberschreitende Pilzausstellung statt. Die Ausstellung geht am Sonntag, 6. Oktober, in der Altrheinhalle in Märkt von 13 bis 18 Uhr über die Bühne. Der Eintritt ist frei.