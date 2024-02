In dem Zeitraum von Samstagabend bis Montag, hebelten Unbekannte eine Tür auf, um in der Alten Straße in ein Möbelhaus zu gelangen. Im Möbelhaus wurde ein Tresor unter Einsatz brachialer Gewalt aufgebrochen. Aus dem Tresor wurde Bargeld entwendet. Der entstandene Sachschaden an der Tür und an dem Tresor wird auf etwa 8000 Euro geschätzt.