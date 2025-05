Ein 44-jähriger Mann stand am Freitag gegen 16 Uhr mit seinem Auto auf einem Parkplatz bei einem Paketshop in der Colmarer Straße und wurde außerhalb von seinem Fahrzeug von einem Mann in ein Gespräch verwickelt. Währenddessen entwendete wohl ein zweiter Unbekannter unbemerkt den Rucksack des 44-Jährigen aus dem Auto, berichtet die Polizei. In dem schwarzen Rucksack befand sich unter anderem ein Laptop.