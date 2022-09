Weil am Rhein. Wie berichtet hat Randi Maria Bieling zu Beginn des Jahres die Praxis und Tagesklinik für Chirurgie am Rathausplatz übernommen. Da sie positiv von der Weiler Bürgerschaft und den Patienten aus dem Einzugsgebiet aufgenommen wurde, fühlte sie sich von Beginn an sehr wohl und mehr als willkommen, heißt es in einer Pressemitteilung. Nun hat sich die Ärztin entschlossen, die Jugendarbeit in Weil zu unterstützen und hat gemeinsam mit ihrem Ehemann entschieden, die Jugendmannschaften des SV Weil mit neuen Trikots auszustatten. Diese wurden jüngst an die Mannschaften übergeben, so dass „die Besten im Südwesten“ nun einheitlich gekleidet auf Punktespielen und Turnieren auftreten können, egal ob sie in der E-Jugend oder bei den A-Junioren spielen, heißt es weiter. Als Dank bekam Bieling vom Jugendvorstand Tobias Glasow speziell angefertigte Trikots in den beiden Farbvarianten übergeben, welche nun einen Platz in der Praxis gefunden haben.