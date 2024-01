Weil am Rhein: Trinationales Umweltzentrum pflanzt Obstbäume

Streuobstwiesen werden weniger

Weil das Wissen zunehmend schwinde und der Obstbaumanbau in intensiven Plantagen stattfinde, sei der Bestand an Streuobstwiesen in Baden-Württemberg in den letzten Jahrzehnten stark zurückgegangen. Dennoch prägten sie bis heute das Landschaftsbild vieler Regionen. Häufig bestehe auf diesen Flächen auch heute noch eine Doppelnutzung: Neben dem Obst werde der Unterwuchs meist durch Mahd oder Beweidung verwertet.

Einige davon seien sogar streng geschützt. Einige Vogelarten, wie zum Beispiel der Wendehals oder der Steinkauz seien auf die Stamm-Höhlen in alten Obstbäumen angewiesen. Aber auch Igel, Fledermäuse Spinnen und zahlreiche Insekten fühlten sich in den offenen Landschaften wohl, schreibt das Truz weiter.

Umweltangebote und Mitmachaktionen

Darüber hinaus bietet die Streuobstwiese nahe dem Sundgauhaus neben der rein ökologischen Funktion viele Möglichkeiten für eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei verschiedenen Umweltbildungsangeboten und Mitmachaktionen. So werden zum Beispiel die Äpfel im Herbst von Schülern gesammelt und vor Ort zu Apfelsaft gepresst.